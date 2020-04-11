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الوليد بن طلال يعيد الطلاب اللبنانيين من 3 دول على نفقته

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الأمير الوليد بن طلال
الأمير الوليد بن طلال
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وكالات- الدويني فولي

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الطلاب

الوليد بن طلال

اللبنانيين

نفقته


تسير شركة طيران الشرق الأوسط 3 رحلات لإعادة الطلاب اللبنانيين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا التي يعيث فيها كورونا، بعدما تكفلت مؤسسة الأمير السعودي الوليد بن طلال بتكلفة هذه الرحلات.
وأبلغت نائبة رئيس المؤسسة الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي، بتكفل المؤسسة بتكاليف ثلاث رحلات لنقل الطلاب اللبنانيين المتواجدين في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى لبنان على متن طيران الشرق الأوسط.

وأكدت حمادة لوزير الخارجية أن "الجميع يجب أن يعمل، كل من موقعه، لتأمين عودة الطلاب إلى أحضان ذويهم في أسرع وقت، خاصة لمن ليس بمقدورهم تحمل أعباء العودة، لا سيما في ضوء الظروف القائمة".

بدوره، ثمن حتي "مبادرة المؤسسة الإنسانية"، شاكرا حمادة على "هذا الموقف الوطني الكبير"، مشيرا إلى أنه يجري الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لتسهيل عودة هؤلاء الطلاب.

وفي ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لنقل المغتربين اللبنانيين من الخارج وسط عدم قدرة بعضهم خاصة الطلاب على تحمل تكاليف العودة إلى الوطن. 

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