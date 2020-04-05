» معمّر يقهر فيروس كورونا في مدينة قُم الإيرانية

05 أبريل 2020 - 10:30 م

تماثل معمّر إيراني في عمر المئة عام، للشفاء من فيروس كورونا، في مدينة قُم شمالي إيران.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الأحد، أن مسنا يبلغ من العمر 100 عام، تماثل للشفاء من كورونا، بمستشفى "قُم فرقاني" في المدينة.

وفي مقاطع مصورة منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر المسن الإيراني مقدماً الشكر للعاملين بالمستشفى.

وسجلت إيران، في الفترة الماضية، تعافي عدد من المصابين المسنين بكورونا، تتراوح أعمارهم بين 90 و106 أعوام.

وحتى مساء الأحد، بلغت إصابات كورونا في إيران، 58 ألفا و226، والوفيات 3 آلاف و603.