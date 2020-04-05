» تصريح حاد لرئيسة وزراء نيوزيلندا عن مخالفى حظر التجوال

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وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، المخالفين لحظر التجوال المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا بـ"الحمقى ".

وقالت أرديرن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة ويلينغتون اليوم الأحد، إنها تفتخر بالمواطنين الذين يلتزمون بحظر التجوال الجزئي في البلاد.

وأضافت: "بعض الأشخاص يخالفون القوانين، هؤلاء يمكنني وصفهم بكل لطف بالحمقى".

من جهة أخرى، قال مدير عام وزارة الصحة، أشلي بلومفيد، خلال نفس المؤتمر، إن إصابات كورونا بلغت 1039، مقابل حالة وفاة واحدة، بينما تعافى من الفيروس 156 شخصا.

وأضاف بلومفيد، أن نيوزيلندا في وضع جيد مقارنة مع باقي الدول الأخرى، جراء التدابير الاستباقية التي اتخذتها، مؤكدا أن "الإصابات والوفيات منخفضة جدا مقارنة مع باقي الدول، تدابير إغلاق الحدود وحظر التجوال كانت فعالة".

 وفرضت نيوزيلندا في 25 مارس الماضي، حظر تجوال جزئي بعموم البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.


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