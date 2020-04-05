تعرف على الفوائد السحرية لشرب الماء على الريق

05 أبريل 2020 - 10:41 ص

بالتزامن مع بدايات شهر الصيف يعاني الجسم من فقدان كميات كبيرة من الماء ومن الأفضل تعويضها لأهمية المياه إلي الجسم، ولكن شرب الماء على الريق اكتشف العلماء العديد من الفوائد له.

ومن أهم هذه الفوائد التي نشرتها صدى البلد في تقريرها:

خسارة الوزن، تمنع الإمساك، تحسن عملية الهضم، تحسين عملية التمثيل الغذائي، تقلل الإحساس بالنعاس، تمد الجسم بالنشاط، تقلل الشعور بالجوع

تقلل من مشكلة ارتجاع المرىء، تعالج حرقة المعدة، تقلل تشنجات القولون، تقلل التهابات المسالك البولية، تنظف الكلى، تحمي من حصوات الكلى، تخلص الجسم من السموم والبكتيريا، تمنع جفاف الجسم، تحسن وظائف الجهاز المناعي للجسم.

كما أنها تعمل علي منح البشرة النضارة وتقلل ظهور الشيخوخة المبكرة على الجلد و تحمي من التجاعيد وتزيد حيوية الشعر ولمعانه.