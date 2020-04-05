جمعة: الرسول سيشفع يوم القيامة لصاحب الفيلم المسئ له

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أكد مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة، أن صفة الرسول - صلى الله عليه وسلم هي الرحمة، والله تعالى خاطب الرسول بقوله: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

 وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي " مع الإعلامي عمرو خليل، : "بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع لصاحب الرسومات المسيئة وصاحب الفيلم المسيء، وسيشفع للعالمين ولجميع الناس منذ خلق آدم وحتى يوم القيامة ".

وتابع:"أن هذا الموقف هو الذي سيظهر فيه أن الرسول أرسل بالرحمة، وكأن الله يرسل إلينا رسالة لنتحلى بأخلاق الله في الأرض وهي جمال في جمال ورحمة في رحمة ".

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