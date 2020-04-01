ماذا قال مستشار بن زايد عن تصريحات "حياة الفهد"

01 أبريل 2020 - 01:40 م

تسببت تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد في ردود فعل واسعة في الخليج العربي وخارجه، بسبب مطالبتها بطرد الوافدين، الذين باتوا عالة وعبئا على الحكومة الكويتية.

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي أعاد تصريحا للفهد قائلا: "هذا ما قالته الممثلة حياة الفهد عن الوافدين في الكويت وأثارت بسببه عاصفة من الاعتراض والغضب المحق: لقد مليّنا منهم، ليس لدينا مستشفيات تأوينا.. ولماذا لا تأويهم بلادهم ونحن نبتلي بهم، قطّوهم برا ديرتنا.. لقد أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا، لكن فليذهبوا من بلادنا" .

وأضاف عبد الخالق ليس في جميع دول الخليج العربي بل في دولة خليجية واحدة وصدرت عن أصوات لا يعتد بها.. أما فِي الإمارات فهناك شكر وتقدير وامتنان سمعناه من زايد زمانه ولقي صداه لدى مليون مواطن ونحو 8 مليون مقيم.

يذكر أن الفهد كانت قد طالبت خلال مداخلة هاتفية عبر التلفزيون الكويتي: والله شيء يقهر.. اليوم دسيت السائق يجيب بصل ما في في كل السوق بعدين في واحد عرض عليه كيس البصل بـ12 دينار.. الديرة خربانة من تجار الإقامات وإذا استمر هالوضع وما اتسفروا العمالة الزايدة واتحاكم الكفيل واتسجن واتغرم الكويت هتضيع".

كما أعربت الفهد عن غضبها الشديد من ما يحدث في الكويت بسبب عدم ترحيل العمالة غير الكويتية لبلادهم، وهو ما يزيد من الأعباء والضغط على الدولة خاصة في ظل انتشار كورونا.