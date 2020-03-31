» قتلها من أجل الجنس.. زوج يهشم رأس زوجته

31 مارس 2020 - 04:43 م

أقدم زوج على قتل زوجته مستخدمًا "إيد الهون"، بعد رفضها معاشرته جنسيًا، في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

التفاصيل بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا، أفاد بمقتل عاملة نظافة بمنطقة بولاق الدكرور في ظروف غامضة، حيث تم العثور على جثة العاملة مصابة بجرح قطعي في الرأس وجروح في الوجه، وعلى الفور وجه بسرعة كشف الملابسات.

تم تشكيل فريق بحث والذي توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج القتيلة، عامل، في العقد الثالث من عمره بسبب مشاجرة على خلافات أسرية بينهما.

وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين القتيلة وزوجها أدت الى قيامه بضربها بـ "أيد الهون" على رأسها الأمر الذي أدى إلى وفاتها في الحال، وتركها وفر هاربا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه في أحد المحافظات لدى أحد أقاربه.

وعقب ضبطه اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، قائلا "مش عايزة تمارس معايا العلاقة الشرعية"، اتخانقت معاها مسكت فيا، ضربتها بـ أيد الهون على دماغها وأنا مش دريان ماتت.

تحرر المحضر اللازم وعرض المتهم على النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.