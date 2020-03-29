كورونا.. وفاة ثالثة بالأردن وإصابات تونس ترتفع لـ312

29 مارس 2020 - 11:10 م

سجلت كل من تونس والأردن، مساء الأحد، أعداداً جديدة من ضحايا فيروس كورونا، حسب إحصائيات رسمية.



من جهته، أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل حالة وفاة ثالثة، بكورونا.

ومساء الأحد، أعلن الأردن، تسجيل 13 إصابة جديدة رفعت الإجمالي إلى 259.



كما قررت الحكومة استمرار تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية، لأسبوعين آخرين، اعتبارا من الأربعاء.



ووفق بيان وزارة الصحة التونسية، وتصريح مدير الصحة في صفاقس على العيادي، للأناضول: "تم تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا رفعت الإجمالي إلى 312، توفي منهم 8".

وإجمالًا أصاب الفيروس قرابة 715 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.



وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.