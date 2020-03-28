» وفاة طبيب بيطري مصري بفيروس كورونا في السعودية

28 مارس 2020 - 02:39 م

أعلن الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، وفاة الدكتور محمد نجم، دفعة 2012 كلية الطب البيطري، جامعة الزقازيق، والذي وافته المنية بالمملكة العربية السعودية، إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلا: رحم الله الفقيد رحمة واسعة، ورزقه الفردوس الأعلى مع الصديقين".





وأشار إلى أنه تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم الخميس الماضى، وإدخالة للعناية المركزة، وفوجئ صباح اليوم السبت، بإعلان وفاته، مشيرا إلى أنه أول طبيب بيطرى يتوفى نتيجة للإصابة بالفيروس.

فى السياق نفسه، أعلنت نقابة البيطريين بمحافظة الشرقية ، وفاة أول عضو من أعضاء النقابة متأثر بفيروس الكورنا، الذى تعرض له خلال عمله بدولة السعودية.

