  • السبت 28 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عريس إربد

رسالة مبكية من عريس داخل الحجر الصحي للمعازيم

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تعلن حصيلة جديدة لضحايا «كورونا»

كورونا

عائد من إيطاليا يروي قصته مع كورونا

الوليد بن طلال

فنادق وبنوك.. الوليد بن طلال يزف بشرى للسعوديين

رد فعل صادم .. ماذا فعل ترامب مع " طبيبة كورونا"

رد فعل صادم.. ماذا فعل ترامب مع "طبيبة كورونا"

مرتضى منصور

خبر سار من مرتضى منصور للاعبى الزمالك

الملكة رانيا

تدوينة مفاجئة للملكة رانيا.. ومتابعوها: ربنا يحميك ستنا

رونالدو

"رونالدو" يتخذ قرارا مهما لمواجهة كورونا

جورج سيدهم

خيانة شقيقه وراء وفاته..وداعًا جورج سيدهم

مقتدي الصدر

مقتدى الصدر: زواج المثليين تسبب في انتشار كورونا

وفاة طبيب بيطري مصري بفيروس كورونا في السعودية

قضايا وحوادث

كورونا
كورونا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

التوصل لجهاز ”محمول“ يحدد الإصابة بفيروس كورونا في 5 دقائق‎

#

الأردن يعلن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا لسيدة

#

تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

#

كورونا.. إسرائيل تسجل أول وفاة بالفيروس

الشرقية

البيطريين

بيطري

وفاة طبيب

فيروس كورونا

أعلن الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، وفاة الدكتور محمد نجم، دفعة 2012 كلية الطب البيطري، جامعة الزقازيق، والذي وافته المنية بالمملكة العربية السعودية، إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلا: رحم الله الفقيد رحمة واسعة، ورزقه الفردوس الأعلى مع الصديقين".

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم الخميس الماضى، وإدخالة للعناية المركزة، وفوجئ صباح اليوم السبت، بإعلان وفاته، مشيرا إلى أنه أول طبيب بيطرى يتوفى نتيجة للإصابة بالفيروس.
فى السياق نفسه، أعلنت نقابة البيطريين بمحافظة الشرقية ، وفاة أول عضو من أعضاء النقابة متأثر بفيروس الكورنا، الذى تعرض له خلال عمله بدولة السعودية. 
وقالت نقابة البيطريين بإشراف الدكتور رفعت الخضيرى نقيب الشرقية فى بيانها: " تنعى نقابة البيطرين بالشرقية، الدكتور محمد نجم خريج كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق دفعة 2012، ابن مركز أبوحماد، والذى وافته المنية بالمملكة العربية السعودية لإصابته بفيروس الكورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أنباء عن إصابة قائد الجيش الإيراني بفيروس كورونا
» وفاة طبيب بيطري مصري بفيروس كورونا في السعودية
» الطريقة المثلى لاستخدام الكلور للتطهير
» القوات المسلحة تطهر مشيخة الأزهر والكاتدرائية
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق
» خبراء يكشفون حقيقة انتقال عدوى "كورونا" من الملابس
» إصابة جديدة بكورونا في عائلة رئيس وزراء بريطانيا
» 100 باحث عالقون على متن سفينة في البحر بسبب كورونا
» حكم عليه بالإعدام وأعاده «الشعراوي» للفن بعد اعتزاله
» إصابة رئيس الاتحاد الدولي للتجديف بـ "كورونا"
» نقص حاد في سبائك الذهب والعملات المعدنية في الولايات المتحدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية