فنادق وبنوك.. الوليد بن طلال يزف بشرى للسعوديين

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أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال عن وضع جميع ممتلكاته تحت تصرف الحكومة السعودية لأجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوليد بن طلال على حسابه في تويتر : " دعماً لجهود الدولة في مواجهة كورونا ومن منطلق كلنا مسؤول وإضافة لجهود مستشفى المملكة نضع شركات شركة المملكة القابضة تحت خدمة وطننا وحكومتنا.

وتابع: كما نضع  شركة التصنيع الوطنية -البنك السعودي الفرنسي -فندق فور سيزونز الرياض - مدارس المملكة بسعة 3000 طالب والفنادق المدارة في مكة والمدينة.

وعلق أحد المغردين قائلا : " الأمير طلال وكثيرون من المتبرعين تبرعهم واضح وداعم قوي للدولة .. أما التبرعات مثل مبادرة بترجي لا نعلم كيف هي ؟ ولكن يجب تكون واضحة أيضا .. نشكر سموه الكريم على هذا التبرع السخي والغير مستغرب منه والعزة والمجد لوطننا الغالي".


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