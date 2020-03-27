ترامب يفتتح مجلس الشيوخ بالقرآن الكريم.. هذه هي الحقيقة

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ترامب يفتتح مجلس الشيوخ بالقرآن الكريم
ترامب يفتتح مجلس الشيوخ بالقرآن الكريم
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عبد القادر وحيد- متابعات

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القرآن الكريم

ترامب

مجلس الشيوخ

انتشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يفتتح جلسة بمجلس الشيوخ بالقرآن الكريم.

وقد انتشر مقطع الفيديو بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تبين أنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وكان  الفيديو قد نشر قبل ثلاث سنوات للصلاة المشتركة متعدد الأديان في الكنيسة الكاثدرالية لتنصيب ترامب الرئيس الجديد في ذلك الوقت وقرأ فيها القرآن والإنجيل والتوراة.

ويعتبر حضور الرئيس لقداس السبت في الكاتدرائية الوطنية في اليوم التالي من تنصيبه، أحد المراسم التقليدية المتبعة منذ تنصيب جورج واشنطن عام 1789، أول رئيس للولايات المتحدة الأميريكية.


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