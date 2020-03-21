محافظ القاهرة: غرامة 20 ألف جنية وإغلاق لمدة شهر لهؤلاء

21 مارس 2020 - 10:10 م

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الغرامة المفروضة على المحلات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي غير الملتزمة بقرار الغلق بداية من السابعة مساءا تبلغ 20 ألف جنيه وغلق لمدة شهر.



وأضاف عبد العال - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»- أن من ضمن القرارات العقابية للمخالفين غلق المحال التجارية لمدة شهر والذي تم تطبيقه على نحو 20 محل في اليوم الأول لتطبيق القرارات.



وأكد اللواء خالد عبد العال، أن هناك التزام من أصحاب المتاجر في العاصمة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



وتابع محافظ القاهرة أن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية تتابع عملية غلق المحال التجارية في الموعد المقرر السابعة مساءا من أجل الحد من انتشار فيروس كوورنا.



وناشد اللواء خالد عبد العال، المواطنين برفع حالة الوعي ومساعدة الحكومة في تنفيذ القرارات التي تهدف إلى عدم التجمع والانتشار حتى لا تحدث إصابات بفيروس كورونا مع الالتزام بالمنازل والتعليمات الصحية من الجهات المختصة والشعور بخطورة الفيروس.



وكشف محافظ القاهرة، أنه يتم العمل على إزالة الإشغالات الموجودة في منطقة وسط البلد حتى يتم الحد من التجمعات.



واستطرد عبد العال أنه يتبقى المحال التجارية في منطقة العتبة والمناطق المجاورة وأن يقوم أصحاب المحال التجارية بتحمل هذه الفترة التي سوف تمر بسلام موضحا أن هناك إقبال شديد خلال الفترة الصباحية على العتبة لشراء الاحتياجات قبل موعد الإغلاق.

