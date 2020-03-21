"أديب": هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

21 مارس 2020 - 10:50 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على وضع فيروس كورونا في العالم، قائلا: "محدش فاهم حاجة"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت،إلى أن هناك مسارين في التعامل مع تطور فيروس كورونا، إما "يعملك البحر طحينة"، أو "يضلملك الدنيا".



وشدد اديب على أن العالم كله يتخذ إحتياطاته في مواجهة فيروس كورونا إلا منطقتي السيدة زينب والعتبة، منوها بأنه لا أحد يعلم موعد نهاية فيروس كورونا، متوقعا أن الأمر سيطول.

