كورونا.. السودان يسجل ثاني إصابة بالفيروس

20 مارس 2020 - 11:10 م

سجل السودان، الجمعة، ثاني إصابة بفيروس كورونا، بعد أسبوع من إعلانه اكتشاف أول حالة إصابة بالبلاد ووفاة صاحبها.



وقال وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، في تصريحات صحفية، إنه "تم اكتشاف إصابة جديدة بكورونا الجمعة تعتبر الثانية في السودان، وهي لأجنبي (لم يحدد جنسيته) أربعيني، قدم للبلاد الأسبوع الماضي".

وأشار إلى أن المصاب "بحالة جيدة وتم عزله مع أسرته".



وأضاف: "أبلغنا المنظمة الدولية (لم يذكرها) التي يعمل بها لاتخاذ الإجراءات الصحية مع المخالطين معه وأخذ التدابير اللازمة".



وجاء إعلان التوم، عقب تقديمه في وقت سابق الجمعة، عرضا للاجتماع السابع للجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان لمكافحة فيروس كورونا، بالقصر الرئاسي بالخرطوم.

وتضم لجنة الطوارئ الصحية أعضاء من مجلسي السيادة والوزراء والطيران المدني.

في سياق متصل، قال عضو مجلس السيادة صديق تاور، إن "اجتماع لجنة الطوارئ أبقى على حالة الاستنفار القصوى في السودان لمواجهة كورونا".



وفي 13 مارس/آذار، أعلن السودان عن أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، توفي في 12 مارس/آذار عقب إصابته.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.