محامية قتيل فيلا نانسي عجرم: الموسى قتل متعمدا وهذا هو الدليل

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تويتر

قتل عمد

قتيل فيلا نانسي عجرم

رهاب بيطار

محمد الموسي

فجرت رهاب بيطار، محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم محمد الموسى، مفاجأة مدوية، عن تطورات القضية،كاشفة عن بعض مما جاء في التقرير الطبي بحق محمد الموسى.

وقالت بيطار في تغريدة لها عبر حسابها بـ"تويتر": "‏إن تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية، وذكرت في تغريدة أخرى أن ‏الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية".

وأوضحت في مقطع فيديو نشرته أن التقرير سيحول غدا إلى مكتب المحامي العام بشكل رسمي، موجهة الشكر لكل لجنة الأطباء الذين شاركوا في التقرير.

وكانت المحامية رهاب البيطار، قد تقدمت في 13 فبراير الماضي، بطلب لإعادة تشريح جثة محمد الموسى، قائلة عبر تويتر: "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وقد وافق القاضي منصور على طلبها".

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على الشابّ محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل كان يعمل في الفيلا في حين قالت أسرة نانسي إنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.

وشيع السوريون الاثنين الماضي جثمان محمد الموسى، بعد 50 يومًا من وقوع الجريمة.


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