"النواب" يطالب الحكومة بزيادة الميزانية لرفع كفاءة محطات الصرف

14 مارس 2020 - 02:07 م

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، أنه سيتقدم بطلب للحكومة لزيادة الموازنة وتوفير معدات لرفع كفاءة محطات الصرف خاصة في المناطق المحرومة والتي عانت من مشاكل بسبب أمطار، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت بشكل جيد يؤكد أن هناك تطورا في أدائها وفي مواجهتها للأزمات.

وأشار "وكيل النواب" في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه، إلى أن البرلمان شكل العام الماضي لجنة برئاسته من أجل دراسة أسباب فشل الحكومة في التعامل مع أزمة الأمطار ومنع تكرار ما حدث، مضيفًا أن الحكومة استفادة مما حدث الفترة الماضية ومجلس النواب قدم في ذلك الوقت القرارات والتوصيات للحكومة لاحتواء أي أزمة مماثلة في المستقبل، مع العلم أن المناخ في مصر تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة.