إيران تكشف: "كورونا" قد يكون هجوما بيويولوجيا

12 مارس 2020 - 10:00 م

أصدر الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، مرسوما إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، يأمر فيه بإنشاء مقر للصحة والعلاج لتنظيم الخدمات للمواطنين.



وقال خامنئي في مرسومه إن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من القرائن التي تذهب إلى احتمال أن يكون هذا الحادث هجوما بيويولوجيا ويمكن أن يأخذ أيضا طابع مناورة الدفاع البيولوجي وتعزيز الاقتدار والقدرات الوطنية، بحسب وكالة "فارس".



وقالت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الخميس، إن كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أصيب بفيروس كورونا المستجد.



وأضافت "خالط علي أكبر ولايتي، وهو أيضا رئيس مستشفى في طهران، العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. انتقلت إليه العدوى وهو في الحجر الصحي الآن".



وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، أفادت أمس الأربعاء بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، واثنين من أعضاء الحكومة، هما وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وكانت إيران قد أعلنت، الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد وصل إلى 9 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 354.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الأربعاء، إنه "تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي 354، بينما تم تسجيل 958 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 9000".



وأضاف أن عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 2959، لافتا إلى أنه يوجد في إيران 30 مختبرا يتولى تحديد الإصابة بفيروس كورونا.

