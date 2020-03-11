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التنمية المحلية: شبكة الصرف لن تتحمل الأمطار

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شبكة الصرف

الامطار

التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، أن شبكة الصرف لن تتحمل الأمطار المتوقع سقوطها خلال الأيام المقبلة.

وذكر في مؤتمر صحفي أنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة المحافظات والجهات المعنية والخدمية، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، غدا الخميس.

وتابع أنه تم التنسيق مع هيئة الأرصاد ومجلس الوزراء والحماية المدنية والقوات المسلحة، ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات التي تشهد سقوط أمطار، وتم إصدار تعليمات للمحافظات بنشر توجيهات للمواطنين على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير التنمية المحلية، إن موجة الطقس السيء المتوقعة غدا لم تحدث في مصر من قبل: "المطر هيبقى شديد في المحافظات، وشبكات الصرف لن تتحمل كميات الأمطار لأن حجمها يقترب من 70 ملليمتر".

ووجه الوزير، بعدم وضع أي سيارات تحت الأشجار بسبب سرعة الرياح الشديدة، مشيرا إلى ضرورة منح العاملين إجازة غدا الخميس، بهدف تقليل حركة المرور، "لأنه من الممكن أن يتم غلق طرق معينة، وفتح أخرى بديلة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من حدة الموقف".


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