وزيرة الصحة: 250 ألف كاشف عن "كورونا" بدقة عالية

08 مارس 2020 - 01:00 ص

أكدت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، أن الوزارة لديها حاليا 50 ألف كاشف عن فيروس كورونا وخلال أيام سيصل الإجمالي إلى 250 ألف كاشف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 70 ألف كاشف.



وأضافت وزيرة الصحة - في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي عرض على قناة «أم بي سي مصر» يوم السبت 7 مارس- أن دقة الكواشف الجديدة تصل إلى 87% مطالبة كل مواطن يشعر بأي أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالتوجه إلى أقرب مستشفى حميات للاطمئنان على صحته.

