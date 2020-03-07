السياحة توضح حقيقة إلغاء الرحلات السياحية إلى مصر

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متابعات- أمينة عبد العال

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أكد السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الحركة السياحية في مصر تعمل بشكل منتظم ولا توجد أية قيود أو حظر علي سفر السائحين إلي مصر وزياراتهم داخل الأماكن السياحية والشاطئية والأثرية بها، وأن نسبة الإلغاءات بالفنادق والمنشآت السياحية ضئيلة جدا، مشيرا الي أن الاتحاد وغرفه المختلفة علي تواصل دائم ومستمر مع جميع المنشآت السياحية من فنادق وشركات لمتابعة الحركة السياحة الوافدة إلي مصر، مؤكدين انتظامها وسيرها بشكل طبيعي وأن وزارة السياحة والآثار تقوم بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني وغرف المنشآت الفندقية والسياحية لاتخاذ وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشأت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها، كما قامت بإخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء والتي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس ، والمتابعة المستمرة لها.

كما قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار باتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، عن طريق اعداد مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى الغرفة والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات فى بداية كل برنامج تدريبى، كما تم ارسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافى لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة اطباء من المديرية عن الاجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على ان تقوم فروع الغرفة بتوفير كل ما يلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذi الدورات.


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