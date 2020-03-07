السعودية تسمح لمواطني 3 دول فقط بدخول أراضيها

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محمد فضل- متابعات

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أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، حصر الدخول إلى المملكة مؤقتا، للقادمين من دول الإمارات والبحرين والكويت، عبر المنافذ الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله إنه وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال فيروس "كورونا"، قررت الحكومة السعودية "حصر الدخول إلى المملكة مؤقتا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام". وأضاف أن المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة والدول الثلاث، سيسمح للشاحنات التجارية فقط.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تقرر أيضا فرض تقديم شهادة مخبرية تثبت الخلو من الإصابة بفيروس "كورونا" بالنسبة لجميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات السعودية، أمس، تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية، اعتبار من اليوم و"حتى إشعار آخر"، ضمن اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".


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