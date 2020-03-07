مكافآت مالية كبيرة للاعبي الزمالك

07 مارس 2020 - 10:16 ص

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، صرف مكافآت مالية للاعبين بعدما نجح الفريق في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد عبوره عقبة الترجي في مباراة دور الـ 8 بنتيجة 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي للبطولة.