المغامسي: المسيح عيسى وإبليس يشتركان في هذا الأمر

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إبليس

عيسى

المغامسي

المنظرين

قال الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إنه يوجد عدد " من المُنْظَرين"، الذين أملهم الله الحياة حتى الساعة أو قبيل قيامها.

وأضاف المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة، الذي يعرض كل سبت على فضائية mbc   أن أطول المنظرين على الإطلاق هو " إبليس" عليه لعنة الله، وذلك وفقا لقول الله تعالى :" إنك من المنظرين".

وأوضح المغامسي أن هناك أيضا عددا من المنظرين غير إبليس، ولكن لا يصل إنظارهم مثله، وإن كانوا من المنظرين أيضا.

وتابع قائلا : المسيح عيسى عليه السلام من المنظرين، حيث رفعه الله إليه ولم يتوفاه، وسوف ينزل قبيل الساعة.

كما أن المسيخ الدجال سوف يظهر بالتزامن مع نزول المسيح، فهو أيضا من المنظرين، ولكن ليس بدرجة إنظار إبليس عليه لعنة الله.


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