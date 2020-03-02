» معجب يتجاوز حدوده مع "ليلى علوي" .. وهكذا لقنته درسًا أمام الجميع

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ليلى علوى

موقف صعب تعرضت له الفنانة ليلى علوي أثناء تواجدها في سوهاج للقيام ببعض الأعمال الخيرية.

وفي أثناء تواجد الفنانة ليلى علوي في قرية الشيخ زين بمحافظة سوهاج ضمن مشاريع تنموية لصندوق "تحيا مصر" ، طلب البعض التقاط صور معها.

وبالفعل التقطت عدة صور للفنانة لكن أحد المعجبين وضع يدها على كتفها لترد قائلة بمنتهى الانفعال: متحطش ايدك عليا.

وأضافت: أنا بحب أهل سوهاج وبحترمهم لكن مينفعش حد يحط ايده عليا أثناء التصوير .. الأمر دا ضايقني جدا.

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