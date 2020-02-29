برلماني: عيشتكم حرام فى حرام

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علق إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، على قانون الإيجار القديم، قائلاً: "اللي ساكن في شقة إيجارها 5 جنيهات، عايش حرام وبياكل حرام".

وأضاف عجينة خلال لقائه على فضائية "القاهرة والناس"، مخاطبًا أصحاب الإيجار القديم: "عيشتكم حرام في حرام وبتأكلوا أموال الناس بالباطل".

جدير بالذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا في لجنة الإسكان بالبرلمان ويتم مناقشته بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة واللجنة الدستورية والتشريعية.

وعقب الانتهاء من مناقشات القانون سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه وإقراره.

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