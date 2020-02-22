أول تعليق لإيران على إصابة مسئولها بـ"كورونا"

22 فبراير 2020 - 11:16 ص

نفت محافظة طهران نبأ إصابة أحد مسؤوليها بفيروس "كورونا"، مؤكدة أنه مصاب بزكام شديد ويخضع للعلاج في المستشفى بسبب إصابة في الرئة.

وتم نقل مرتضى الرحمن زاده، عمدة حي بالعاصمة طهران، إلى المستشفى بعد ظهور أعراض فيروس "كورونا" عليه.

وأعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في البلاد إلى 18 حالة، وتسجيل أربع حالات وفيات.

جاء ذلك على خلفية نشر وسائل إعلام تقارير تفيد بأن عمدة حي في طهران ثبت بعد الفحص أنه مصاب بفيروس "كورونا".