بالفيديو.. "شيرين" تحرج زوجها بطلب غريب أمام الجمهور

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا، أمس الخميس، بدولة الكويت، وسط حضور عدد كبير من جمهورها.

وخلال الحفل، طلبت شيرين من زوجها الفنان حسام حبيب، أن يأتي إلى المسرح ويساعدها على النزول للغناء بالقرب من الجمهور، قائلة: «حسام ممكن تيجي تشليني، عايزة أنزل تحت؟»، وذلك وسط صيحات الجمهور.

ويشار إلى أن شيرين عبدالوهاب، تستعد لغناء تتر المسلسل اللبناني «عشرين عشرين»، الذي يعرض رمضان المقبل، بعدما غنت العام الماضي تتر مسلسل "خمسة ونص".



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