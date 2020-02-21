مقتل 547 معلما ومعلمة على يد " بوكو حرام"

21 فبراير 2020 - 10:03 ص

في إحصائية صادمة ، كشف ناصر إدريس رئيس رابطة المعلمين الوطنية النيجيرية أن هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية، أسفرت عن مقتل 547 معلما ومعلمة خلال عام 2009 .

وناشد رئيس رابطة المعلمين الحكومة، الدفاع عن أسر المعلمين الذين قضوا في الهجمات الإرهابية.

وأضاف أن أبناء بعض المعلمين ممن قضوا في الهجمات لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى المدارس أو أماكن العمل، خوفا من هجوم بوكو حرام.

وكانت عمليات بوكو حرام التي نفذتها خلال 2019 قد تسببت في إزهاق آلاف الناس، وتشريد الملايين في نيجيريا.

كما شن التنظيم، منذ 2015، ف هجمات في الدول المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد وغيرها.