» كأس السوبر.. «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي بعد قليل علي ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية ببطولة كأس السوبر المصري.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمي : محمد أبو جبل
خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو
خط الهجوم : مصطفي محمد – اشرف بن شرقي – يوسف أوباما
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