فيديو مبكي للشهيد مصطفى عبيدو مع ابنته قبل استشهاده

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الإرهاب

سيناء

مصطفى عبيدو

عبيدو يغنى لابنته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر، للعميد مصطفى عبيدو، الذي استشهد في شمال سيناء قبل أيام، وهو يغني لابنته.

ويظهر "عبيدو" في الفيديو وهو يمازح ابنته ويشاركها في أداء أغنية "أنا شلتك جوة عيوني".

وكان "عبيد" قد استشهد بمركز بئر العبد بشمال سيناء قبل أيام.

وانتشرت عقب ذلك على مواقع التواصل، صورًا لمتعلقات "عبيدو"، حيث تضمنت مبلغًا ماليًا قدره 61 جنيهًا بالإضافة إلى 3 أقلام وسماعة خاصة وحزام وكارنيهات وإثباتات شخصية وقطعة من بدلته العسكرية التي كتب عليها اسمه، بالإضافة إلى بيادته.

ويوم الأربعاء الماضي، شيع الآلاف جثمان "عبيدو"، بمسقط رأسه بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر القناطر بالجيزة.

واليوم السبت، أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اسم "عبيدو" على مدرسة وردان الثانوية المشتركة بمنشأة القناطر.

ويشار إلى أن هذه المدرسة، هي التي درس وتخرج منها العميد مصطفى عبيدو.

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