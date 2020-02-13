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وفاة سيناريست شهير عن عمر يناهز 84 عاما

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وفاة

ايمن سلامة

صلاح المعداوي

أعلن الكاتب أيمن سلامة، اليوم، وفاة المؤلف صلاح المعداوي عن عمر يناهز 84 عامًا.

وكتب أيمن سلامة خلال حسابه  على "فيس بوك" قائلاً: "الكاتب الأستاذ صلاح المعداوي فى ذمة الله، افتقدنا اليوم كاتبًا ومثقفًا كبيرًا يحمل قضايا وطنه في قلبه، هو واحد من مؤسسي جمعية مؤلفي الدراما وكان يشغل منصب الأمين العام حتى وفاته منذ قليل، بعد صراع مع المرض، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين".

يذكر أن أبرز أعمال المؤلف صلاح المعداوى، كل من مسلسل "الستات ما يعملوش كده، أبو الفلوس، زوجة بالكمبيوتر"، ومن مسرحياته "حالة عم إبراهيم الفار، اللى نفسه فى حاجة يقولها".

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