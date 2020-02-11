"متحدث البرلمان" يكشف تفاصيل نجاته من الموت

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كشف النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، تفاصيل حادث مصرع اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية إثر سقوط مصعد في أحد العقارات في مدينة السويس.
وقال "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن الحادث وقع أثناء افتتاحه مع زملائه مقر حزب الحرية في السويس، معقبا: "طلعت الأول في الأسانسير وبعد ذلك زملاء الحزب وفي المرة الثانية وقع الأسانسير من الدور السادس".
وأضاف المتحدث باسم البرلمان، أن سقوط المصعد من الدور السادس أدى إلى وفاة اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية، ومساعد وزير الداخلية السابق، معقبًا: "الحادث قضاء وقدر وأمر الله نفذ وربنا يصبرنا ويصبر أهله".
وتابع: "كان مع اللواء محمد ناجي في المصعد النائب محمد مهنا ولكنه بخير الحمدالله أما الدكتور مجدي علام استطاع الجميع انتشاله مع بدء سقوط المصعد"، معقبًا: "إحنا منعرفش ازاي الأسانسير وقع".
وشدد المتحدث باسم البرلمان على ضرورة وجود تقرير فني للتأكد من أسباب سقوط المصعد، لافتا إلى أن العقار تم بنائه حديثا.
 

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