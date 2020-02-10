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شاهد.. ممرضات يحلقن رؤوسهن خوفًا من عدوى «الكورونا»

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ممرضات يحلقن رؤوسهن
ممرضات يحلقن رؤوسهن
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أحمد سالم

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الصين

ممرضات

فيروس كورونا

الكورونا

مستشفيات ووهان

نشرت العديد من وسائل الإعلام الصينية مقاطع فيديو لممرضات يعملن في إحدى مستشفيات ووهان، ويشاركن في علاج المصابين بفيروس كورونا وهن يقصرن شعرهن.

وأشارت وسائل الإعلام بأن الممرضات أقدمن على تلك الخطوة لكي لأن الشعر القصير يقلل من مخاطر العدوى بفيروس كورونا بالإضافة إلى أنه يقلل أيضا من الوقت الذي يرتدين فيه ملابسهن قبل التوجه إلى منطقة العزل.

ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة الناجمة عن "الالتهاب الرئوي الفيروسي التاجي الجديد" – وفقًا لتسمية اللجنة الوطنية للصحة الصينية- إلى 910 حالة، والتي سُجلت كلها باستثناء اثنين فقط في الأراضي الصينية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنه تم تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة حتى منتصف ليل الأحد، ليتجاوز إجمالي الإصابات 40 ألف حالة، بينهم 6500 شخص في وضع حرج، وتعافى 3281 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.

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