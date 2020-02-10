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رسالة من كندة علوش لـ يسرا: "الأسطورة"

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بالفيديو.. موقف محرج للفنانة كندة علوش على الهواء
بالفيديو.. موقف محرج للفنانة كندة علوش على الهواء
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علا خطاب

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انستجرام

الأوسكار

يسرا

كندة علوش

وجهت الفنانة كندة علوش، رسالة محبة، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، للفنانة يسرا، وذلك خلال حضورها حفل الأوسكار هذا العام.

وشاركت كندة علوش صورة للفنانة يسرا من حفل الأوسكار، معلقة عليها: هي رائعة.. لدينا الأسطورة يسرا تبدو مذهلة على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار .. استمري في جعلنا فخورين.

وخطفت يسرا الأنظار اليها على السجادة الحمراء بارتداء فستان أبيض طويل مع المكياج الصارخ.

 

وقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.


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