تصريح جريء من برلمانية عن ختان الإناث

09 فبراير 2020 - 11:01 ص

هاجمت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عمليات ختان الإناث، قائلة: "ختان الإناث ليس مفيدًا للبنت، وليس كما يعتقد البعض بأنه سبب تقليل الإثارة، لأن الجزء الذي تتم إزالته مسئول عن 10 % من الإثارة فقط".

وأضافت " ثابت"، خلال لقائها ببرنامج "60 دقيقة لا يف"، والذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي عبر فضائية "الحدث اليوم": "ختان الإناث أمر غير مستحب لأشياء كثيرة، فمن ناحية حقوق الإنسان، ختان الإناث يفقد الطفلة عضوًا من جسدها دون أخذ رأيها، ومن الناحية الدينية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بختان الإناث.

وتابعت: "ختان الإناث ليس له علاقة بالدين تمامًا، وليس يؤثر على عفة البنت في المستقبل، لأن ذلك يرجع للتربية، مطالبة الإعلام المصري بتوعية الأهالي من خطورة ختان الإناث.

وأوضحت: "أنه في عام 2016 عقدت لجنة الصحة، جلسات استماع كثيرة حول ختان الإناث، حضرها المجلس القومي للمرأة ومجلس السكان ونقابة الأطباء، وكل الجهات المعنية بموضوع ختان الإناث، وأصدروا قانونًا ينص على السجن لمدة 15 عامًا على الطبيب الذي يقوم بإجراء الختان للإناث، كما أنهم فرضوا عقوبات على الأب والأم الذين يقومون بختان ابنتهم".