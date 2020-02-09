  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

تصريح جديد من السيسي عن القضية الفلسطينية

الافتاء

الإفتاء تحذّر من مشاهدة " قيامة أرطغرل" و" مراد علمدار"

رمضان صبحي

رمضان صبحي سيخوض مباراة صن داونز

الرئيس السيسي

السيسي يقدم كشف حساب عن فترة ولايته في كلمات

الزمالك

مفاجآت فى تشكيل نادي الزمالك أمام الإسماعيلى

الدكتور معتز النجار نائب دمنهور

أهالي دمنهور يطاردون نائب برلماني : لم يقدم لنا خدمات

الرئيس السيسي

طلب خاص للرئيس السيسي من المشاركين في القمة الأفريقية

حاخام إسرائيلي

شوهد مع امرأة عارية.. القبض على حاخام إسرائيلى

رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد

"فيفا" يتوعد "كاف" بسبب مخالفات مالية كبيرة

فيفي عبده

"ملاية لف وملابس جريئة".. فيفى عبده تشعل مواقع التواصل

تصريح جريء من برلمانية عن ختان الإناث

الحياة السياسية

شادية ثابت
شادية ثابت
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"التضامن" عن العلاوت الخمس: مش بأيدينا

#

استاذ مناعة وفيروسات يكشف عن علاج جديد للإيدز

#

تصريح غير متوقع من"هاجر سعد الدين" عن القنوات الدينية

#

تصريح جريء لـ"نجلاء بدر " عن الرجال المصريين

الحدث اليوم

ختان الاناث

ماجدة بدوي

هاجمت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عمليات ختان الإناث، قائلة: "ختان الإناث ليس مفيدًا للبنت، وليس كما يعتقد البعض بأنه سبب تقليل الإثارة، لأن الجزء الذي تتم إزالته مسئول عن 10 % من الإثارة فقط".

وأضافت " ثابت"، خلال لقائها ببرنامج "60 دقيقة لا يف"، والذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي عبر فضائية "الحدث اليوم": "ختان الإناث أمر غير مستحب لأشياء كثيرة، فمن ناحية حقوق الإنسان، ختان الإناث يفقد الطفلة عضوًا من جسدها دون أخذ رأيها، ومن الناحية الدينية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بختان الإناث.

 وتابعت: "ختان الإناث ليس له علاقة بالدين تمامًا، وليس يؤثر على عفة البنت في المستقبل، لأن ذلك يرجع للتربية، مطالبة الإعلام المصري بتوعية الأهالي من خطورة ختان الإناث.

 وأوضحت: "أنه في عام 2016 عقدت لجنة الصحة، جلسات استماع كثيرة حول ختان الإناث، حضرها المجلس القومي للمرأة ومجلس السكان ونقابة الأطباء، وكل الجهات المعنية بموضوع ختان الإناث، وأصدروا قانونًا ينص على السجن لمدة 15 عامًا على الطبيب الذي يقوم بإجراء الختان للإناث، كما أنهم فرضوا عقوبات على الأب والأم الذين يقومون بختان ابنتهم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» غرامة 400 جنيه على "حمار".. مخالفة في السكة الحديد
» الأنجولي اري بابل على رادار نادي الزمالك
» تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك
» القبض على معلمة تبيع المخدرات فى المدرسة
» الأوقاف عن تسجيل خطبة الجمعة: فكرة غير قابلة للتنفيذ
» بـ الأسود.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة
» محمد لطفى يتدرب مع ساديو ماني.. ويعلق: "زعلي وحش"
» أم تلتقى ابنتها المتوفاة بعد 4 سنوات
» الصين تعلن اسمًا رسميًا لـ "كورونا".. تعرف عليه
» صورة نادرة لـ عادل إمام وأحمد راتب
» بعد مغازلتها.. المصري نايل نصار وابنة بيل جيتس يثيران الجدل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم