الطيار الموقوف عن العمل: "محمد رمضان خرب بيتي"

09 فبراير 2020 - 10:42 ص

أكد كابتن أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف بسبب الفنان محمد رمضان، أنه سمح لرمضان بالتقاط صورة معه خلال قيادة الطائرة على أساس أنها شخصية وليست للنشر.

وأضاف أبو اليسر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "الفنان محمد رمضان قالي بعد إذنك ياكابتن هاخد صورة عشان أفرجها لابني، قولتله تمام لكن دون لمس أي شىء، ثم فوجئت أن الصورة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "أول ما شوفت الصورة نشرت عرفت إن هيحصل فيها خراب بيوت، معقبًا: "لم أعترض على قرار وزير الطيران، كون لا يوجد مبرر لتواجد محمد رمضان معي في كابينة القيادة، اللي مضايقني إن محمد رمضان مسألش فيا بتليفون حتى".

وأكمل: "انتظرت محمد رمضان يتواصل معي كما قال في الإعلام، وحاولت زيارته في مكتبه ولم أجده وأخبرت المحامي الخاص به أن ما فعله الفنان خراب بيوت، وحينما أخبرت محمد رمضان في رحلة العودة أن نشر الصورة سيؤذيني قال لي لا تقلق سأتدخل لإنهاء الأزمة ولم يفعل أي شيء".