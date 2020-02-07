بيان هام من «الصحة» عن «كورونا»

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دليل إرشادي

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حرصًا من وزارة الصحة والسكان على التعامل بحكمة مع مرض فيروس كورونا المستجد، فقد أعدت الوزارة دليلًا لإرشاد السكان بالتعامل السليم والتصرف الجيد للوقاية من الفيروس.

وتضمن دليل الوزارة، إجراءات قياسية ترشد المواطنين، بكيفية التعامل مع حالات الإصابة بالمرض، وكذا تقييم الحالة وتصنيفها وأهم الإرشادات العلاجية، وطرق مكافحة المرض والعدوى.

وقالت الوزارة برئاسة الدكتورة هالة زايد، في دليلها، إنه تقرر إصداره من أجل لمساعدة جميع العاملين بمجال تقديم الخدمات الصحية، فضلًا عن المتعاملين مع المرضى بالمستشفيات العامة والخاصة والعيادات الخارجية ووحدات الرعاية الأساسية.

ويأتي ذلك من خلال توفير أداة مرجعية سهلة الاستخدام لتعريف حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما يهدف الدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة إلى كيفية التعامل مع حالات الإصابة بالفيروس، بما يضمن سرعة الاستجابة والسيطرة عليه، ومنع حدوث التفشيات الوبائية.

شاهد دليل الوزارة بالصور..













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