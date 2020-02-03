» "الديهي": أيمن نور حصل على الجنسية التركية

03 فبراير 2020 - 08:23 م

سخر الإعلامي نشأت الديهي، من تصريحات أيمن نور لـ فضائية "BBC "، قال خلالها: "أنا لم أركب موجة الاخوان، ولكن يبدو أن ليبراليتي تختلف عن ليبرالية البعض، ليبراليتي لا تقبل التحالف مع أي حاكم عسكري في مصر أوالسودان أو الجزائر أو في غيرهم، قائلًا: "سمعت شوية موانع ليبرالية تشبه موانع الحمل".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن أيمن نور طبقًا للمعلومات حصل على الجنسية التركية، ويحمل جواز سفر تركي، حيث أن مصر لم تجدد له جواز سفره، وهذا يعني أنه لديه جواز سفر أخر، حيث كتب في تغريده له: "أغادر إسطنبول بعد قليل لإحدى العواصم الأوربية لأجراء جراحه زراعه خلايا بالبنكرياس أملا في الله إن يمن علي بالشفاء أسأل الجميع الدعاء".

وتابع، أيمن نور كاذب كعادته، فهو ينافس الإخوان في الكذب، فصرح أنه مسافر للعلاج، واتضح أنه يجري حوار مع الـ BBC ، وأكد خلال الحوار أنه يحاول التأثير في الرأي العام المصري من خلال قنواته من اجل الربيع العربي الجديد، معقبًا: "أنت بقنواتك لا تستطيع أن تؤثر على بيتك فقط".

وشدد، على أن أيمن نور شخص خائن، حيث صرح خلال الحوار أنه لجأ للاتحاد الأوروبي لتغير النظام السياسي في مصر، لإيمانه ان التغيير سيأتي من الخارج"، معقبًا: "الله يلعن البطن اللي شالتك".