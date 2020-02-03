كاميرا مراقبة توثق لحظة مقتل شاب على يد فتاة في السعودية

03 فبراير 2020 - 05:37 م

أبلغ الأهالي الشرطة في السعودية عن العثور على جثة شاب في العشرين من عمره مقتولًا داخل سيارته في مدينة حائل، حيث عثر على آثار ضرب على جسده بالإضافة إلى تهشيم رأسه.

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي وصحف سعودية، فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة، يكشف أن وراء ارتكاب الجريمة فتاة، والتي كانت تقود سيارته، وتوقفت بها أمام أحد المستوصفات ونزلت مهرولة سريعًا وركبت سيارة أخرى كانت بانتظارها.

بينما قال البعض أن من ارتكب الجريمة شابًا كان يرتدي خمارًا وليس فتاة، حيث لم توضح الرؤية الجزم بكونها فتاة أم شابًا.

واتضح أن السيارة المتوقفة بداخلها مواطن عشريني مُتوفى، بعد أن ظهر عليه آثار الضرب، وتهشم برأسه، فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، حتى استكمال الإجراءات النظامية بذلك.

وأثار الفيديو صدمة وغضب بين نشطاء مواقع التواصل، مطالبين الأمن بتكثيف التحريات والقبض على الفتاة ومن عاونها في ارتكاب هذه الجريمة.