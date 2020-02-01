» اجتماع سري بين "أردوغان" و"هنية"

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أردوغان

اسطنبول

إسماعيل هنية

هنية

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعًا بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية في اسطنبول اليوم.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن الاجتماع كان مغلقًا وبعيدا عن العدسات.

ولفتت إلى أنه لم يصدر بعد أي بيان رسمي عن مضمون اللقاء، الذي عقد في المكتب الرئاسي بقصر وحيد الدين.

وكشفت الوكالة أن الرئيس التركي كان قد أجرى يوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، و"أكد على موقف تركيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، وبحث مع عباس "صفقة القرن" الأمريكية.


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