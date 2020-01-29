حرق ضريح عمر بن عبد العزيز بسوريا

الطيب حسين
تداول ناشطون سوريون عبر موقع "تويتر" صورًا قالوا إنها تظهر تعرض ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، الواقع بمدنية إدلب للحرق والهدم.
وأظهرت الصور الضريح محترقا وبه أثار دمار وهدم في داخله.
ويقع الضريح شرقي معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، حيث تعرض للحرق والهدم.
وتداول ناشطون صورا من وسائل إعلام حكومية قبل حرق الضريح وهدمه، وقالوا إن قبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان قد تعرض للحرق أيضا.
ولم يتسن لـ"المصريون التأكد من صحة الصور المتداولة.
العصابات النصيرية المجرمه تقوم بنبش وحرق ضريح الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز وحرق المصاحف— بيازيد بيازيد (@qMTIAcru5tnMeHv) January 29, 2020
أحقر طائفه مجرمه غارقه بالإجرام و الخيانه عبر التاريخ. pic.twitter.com/HsJctlXyn4
علاء الدين فطراوي— gazi homran (@GaziHomran) January 29, 2020
تتار العصر احفاد القردة يحرقون ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز في قرية #دير_الشرقي بريف #ادلب الجنوبي وينشرون صورة له بعد سرقة محتوياته.
أين انتم أيها المسلمون هنا مرقد خامس الخلفاء الراشدين
ألا لعنة الله على كل من تخاذل pic.twitter.com/jFxJek1UVy
كما نشر ناشطون مؤيدون للقوات الحكومية صورًا تظهر الضريح ولم تشر إلى تعرضه للحرق.
دير الشرقي ريف ادلب— ???? ???????? ???? (@reemalnajem_sy) January 25, 2020
ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز #ميلاد_ادلب ??????? pic.twitter.com/FH5DxCsGC0
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