حرق ضريح عمر بن عبد العزيز بسوريا

29 يناير 2020 - 08:58 م

تداول ناشطون سوريون عبر موقع "تويتر" صورًا قالوا إنها تظهر تعرض ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، الواقع بمدنية إدلب للحرق والهدم.

وأظهرت الصور الضريح محترقا وبه أثار دمار وهدم في داخله.

ويقع الضريح شرقي معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، حيث تعرض للحرق والهدم.

وتداول ناشطون صورا من وسائل إعلام حكومية قبل حرق الضريح وهدمه، وقالوا إن قبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان قد تعرض للحرق أيضا.



ولم يتسن لـ"المصريون التأكد من صحة الصور المتداولة.