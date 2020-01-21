» هل يجوز للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته..الإفتاء تجيب

21 يناير 2020 - 12:16 م

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها جاء نصه: "ما هو حكم الشرع في إعطاء المرأة من زكاة مالها لزوجها؛ لسداد ديونه".



وأجابت الدار في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ردا علي السائل: "أنه يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها ".



وأضافت الدار، أنه إذا كان الزوج متعسرا يجوز أنه يأخذ من مال زوجته لسداد ديونه.

