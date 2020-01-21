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هل يجوز للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته..الإفتاء تجيب

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دار الإفتاء المصرية
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إيمان هاني

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الزوج

الزوجة

الزكاة

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها جاء نصه: "ما هو حكم الشرع في إعطاء المرأة من زكاة مالها لزوجها؛ لسداد ديونه".

وأجابت الدار في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ردا علي السائل: "أنه يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها ".

وأضافت الدار، أنه إذا كان الزوج متعسرا يجوز أنه يأخذ من مال زوجته لسداد ديونه. 

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