  • الثلاثاء 21 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:10 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صالح جمعة

تفاصيل خطة صالح جمعة للهروب من الأهلى للزمالك

أيمن نور

تسريبات جديدة لإخواني يفضح أيمن نور ومخطط المقاول الهارب

مؤتمر برلين

عمرو أديب: مصر أثبتت للعالم في برلين هذا الأمر الخطير

محمد علي

تسريب جديد لـ"المقاول الهارب" وعلاقته المشبوهة بقيادات الإخوان

عمرو أديب

عمرو أديب: الإخوان يسخدمون المقاول الهارب زي ورق التواليت

الفيلم

غضب كنسي بسبب فيلم «الإغواء الأول للمسيح»

أمطار على الإسكندرية

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

وائل غنيم

وائل غنيم يطالب «السيسي» بتعينه مستشارًا له

الذهب والدولار

تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يصعد

الإفتاء

الإفتاء تعلق على «مؤتمر برلين» وتهاجم «أردوغان»

الرئيس التونسي يكلف "إلياس الفخفاخ" بتشكيل الحكومة

عرب وعالم

قيس سعيد
قيس سعيد
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تونس.. سعيد يستقبل اثنين من المرشحين لرئاسة الحكومة

#

لبنان.. تكليف وزير سابق بتشكيل الحكومة الجديدة

#

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

#

تونس.. تكليف الشاهد بتصريف أعمال الحكومة

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين، "إلياس الفخفاخ"، وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر يبدأ الثلاثاء.
ورفض مجلس "نواب الشعب" (البرلمان)، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، منح الثقة لتشكيلة حكومة الحبيب الجملي، مرشح "حركة النهضة" (إسلامي-54 نائبًا من أصل 217)، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن "الفخفاخ سيتولى تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من الثلاثاء 21 يناير، وهي مهلة غير قابلة للتجديد".
وتم ترشيح "الفخفاخ" من جانب حزب "تحيا تونس" (لبيرالي- 14 نائبًا)، ويدعم ترشيحه حزب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي - 22 نائبًا).
وأضافت الرئاسة أن هذا التكليف "يأتي في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب"، إضافة إلى أكبر المنظمات النقابية.
وغداة رفض البرلمان تشكيلة حكومة الجملي، أعربت حركة "النهضة" عن استعدادها للتفاعل الإيجابي مع "كل شخصية وطنية تتوفر فيها شروط النجاح، وتعكس تطلعات التونسيات والتونسيين، وتجمع حولها حزام سياسي قوي".
ودعت الحركة، في بيان، إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية توافقية على أرضية اجتماعية في مسار الثورة". -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأزهر للفتوى يكشف «حكم بناء المقابر على طابقين»
» تعرف على الاسم الحركي لمحمد علي في جروبات الإخوان
» مقتل 7 وإصابة 25 في انفجار بالسودان
» إسرائيل.. "الحاخامية العليا" تعترف بأبناء "الفلاشا" كيهود
» أب يقتل طفلته والسبب: «رفضت تدورلي على الشراب»
» انجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي
» أمير سعودي يفاجئ "كشك شاي".. شاهد ماذا حدث
» فيديو.. اشتعال الصراع بين «روحاني» و«خامنئي»
» أكثر المحافظات احتواءًا لـ«البلطجة».. الأولى مفاجأة
» «واتساب» سيجبرك على تغيير هاتفك الشهر المقبل
» حبس رئيس نادٍ 6 أشهر وتغريمه 500 دولار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر