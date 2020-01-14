» تعرف على الداعية الذي أوصت مديحة كامل أن يقرأ على قبرها

أحمد عادل شعبان
حلت أمس ذكرى وفاة الفنانة الراحلة مديحة كامل والتي كانت حياتها تذخر بالعديد من الأحداث .
وفي تلك الذكرى كشف السيناريست مصطفى محرم عن الوصية التي تركتها الفنانة مديحة كامل قبل وفاتها .
وقال "محرم" في حوار تلفزيوني إنه ظل لمدة 10 سنوات لا يرى الفنانة مديحة كامل تماما ولم يرها إلى يوم وفاتها.
وأضاف: أوصت ألا يلمس جسدها شخصا سوى من محارمها ، وطلبت أن يقرأ الداعية عمر عبد الكافي على قبرها.
ورحلت الفنانة مديحة كامل عام 1997 عن عمر يناهز 48 سنة.
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