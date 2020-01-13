» "فتاة المطرية" تصدم والدها بعد ظهورها

13 يناير 2020 - 06:28 م

حمل ظهور فتاة المطرية المختفية اليوم الاثنين، صدمة قوية لوالدها، الذي فُجع بالحالة التي ظهرت بها أثناء العثور عليها، على الرغم من استمرار حالة الغموض المحيطة بالحادث.

ولا تزال تحقيقات النيابة جارية في قضية اختفاء الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عامًا، عق اختفائها في ظروف غامضة منذ الخميس الماضي.

الخبر الصادم لوالدها كان اليوم، حيث عثر عليها ملقاة بطريق الإسكندرية الصحراوي في حالة مزرية.

وتُجري نيابة المطرية التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعالن مع الفتاة لمعرفة ملابسات الواقعة.

وعُرفت قضية الفتاة "رحمة رمضان 19 سنة، عقب انتشار قصة اختفائها عبر مواقع التواصل.

وقال والدها للنيابة إنه فوجئ باختفائها وأنه حاول الاتصال بها من خلال الهاتف فكان مغلقًا، وأنه عثر عليها اليوم ملقاه على طريق إسكندرية الصحراوي.