» الزمالك يقترب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

10 يناير 2020 - 11:22 م

اقترب فريق الزمالك المصري، الجمعة، خطوة من التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وتغلب الزمالك على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من البطولة القارية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في الوصافة بفارق المواجهة المباشرة خلف مازيمبي الكونغولي، بينما تجمد رصيد زيسكو يونايتد عند نقطتين في المركز الثالث.



وتقام غدًا السبت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث سيلعب مازيمبي مع بريميرو دي أوجستو الأنغولي.



دخل الزمالك اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة محاولًا استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وهو ما تحقق في الدقيقة الرابعة عندما تلقى المغربي أشرف بنشرقي عرضية انقض عليها برأسه في المرمى مسجلًا هدف التقدم.



بعدها بحث لاعبو الأبيض عن فرصة تسجيل المزيد من الأهداف إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث مال أداء زيسكو للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، قابله ضغط مكثف من جانب لاعبي الزمالك في رحلة بحث عن المزيد من الأهداف.

