عطية: نحن نعبد ربًا لا نعرفه ونصلى على نبى لا نعرفه

08 يناير 2020 - 10:08 ص

أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن جميع العلماء يقولون إن المسلمين يفرحون إذا نصر المسيحيون لأنهم إخواننا، وأهل كتاب، معقبا: "والقرآن أخبرنا بذلك".

وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرسول الكريم زار مريضًا يهوديًا وتمنى له الشفاء، معقبًا: "نحن نعبد ربا لا نعرفه، ونصلي على نبي لا نعرفه".

وتابع: "أصبحنا قومًا لا نقرأ، ونعتمد فقط على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن هناك ما يسمى الأخوة في الوطن، معقبًا: "كل سنة والدنيا طيبة طالما كل الناس مسالمة".