تأكد غياب «صلاح» عن حفل أفضل لاعب أفريقي

06 يناير 2020 - 06:54 م

كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تخلف النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عنالطائرة المخصصة لنقل ثنائى ليفربول محمد صلاح وساديو مانى، إلى مدينة الغردقة.

وكان «الكاف»، قرر إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لنقل كلا من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني نجمي ليفربول، والجزائري رياض محرز إلى مصر لحضور حفل جوائز الأفضل الذى سيقام يوم غد الثلاثاء.

وقرر محمد صلاح، عدم حضوره لحفل جوائز الأفضل، الذى سيقيمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فور علمه بخسارته للجائزة التى فاز بها فى العامين الماضيين.

ويتنافس على جائزة الأفضل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق السنغالي ساديو مانيه، ورياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخاض الفرعون المصري، محمد صلاح، خاض 55 مباراة سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى، وخاض رياض محرز 48 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 18 هدفاً، في حين لعب ساديو ماني 61 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً وصنع 12 هدفاً أخر.