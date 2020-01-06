«إنفانتينو»: مصر أم الدنيا.. وإقامة الحدث وسط الحضارة الفرعونية رائع

06 يناير 2020 - 06:05 م

أبدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، سعادته بتواجده داخل سفح الأهرامات المصرية من أجل الاستعداد للمشاركة في حفل اختيار الأفضل على هامش استضافة مصر حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019.

وأضاف جياني إنفانتينو في تصريحات صحفية، خلال مشاركته ملعب مباراة أساطير العالم بسفح الأهرامات أن إقامة تلك المباراة في هذا الصرح العظيم مميز للغاية.

وأبدى جياني إنفانتينو إعجابه بمهد الحضارات الفرعونية بقوله :" مبسوط في مصر أم الدنيا والمهرجان أقيم وسط الحضارة الفرعونية القديمة وهزور مصر كتير للاستمتاع بحضارتها وجمالها ".

الجدير بالذكر أن سفح الأهرامات المصرية أقيم عليها صباح اليوم مباراة أساطير العالم بمشاركة كل من:

ضم الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحانه، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر"، ومعهم احمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

والفريق الثاني ضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وجاءت المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، المزمع له غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلًا من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.