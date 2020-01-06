  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قاسم سليماني

سر «خاتم سليماني» الذي لم تؤثر فيه 4 صواريخ مدمرة

اقطاي

مستشار "أردوغان": "يستحيل أن نحارب مصر"

تركي آل الشيخ

«آل الشيخ» غاضب من فنانة شهيرة ويمنعها من الظهور في السعودية

ارشيفية

ارتفاع جنوني في أسعار النفط بعد مقتل "سليماني"

محمد صلاح

تأكد غياب «صلاح» عن حفل أفضل لاعب أفريقي

رجل الأعمال اللبناني

تسريب فيديو جنسي لرجل أعمال مع خادمته والأخير يرد

الذهب

جرام الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع لـ13 جنيهًا

ضاحي خلفان

تحمل رسالة قرآنية عن اليهود.. خلفان يوجه رسالة لقطر

صلاح

افتتح أول محل.. «صلاح» يتجه للاستثمار في «البهايم»

أصالة والعريان وطافش

«الخيانة».. المسكوت عنه في طلاق أصالة و«العريان»

«إنفانتينو»: مصر أم الدنيا.. وإقامة الحدث وسط الحضارة الفرعونية رائع

الحياة السياسية

انفانتينو
انفانتينو
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب: "مصر عادت إلى دبلوماسية الرئيس الشخص"

فيفا

المصريون

كاف

إنفانتينو

أبدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، سعادته بتواجده داخل سفح الأهرامات المصرية من أجل الاستعداد للمشاركة في حفل اختيار الأفضل على هامش استضافة مصر حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019.

وأضاف جياني إنفانتينو في تصريحات صحفية، خلال مشاركته ملعب مباراة أساطير العالم بسفح الأهرامات أن إقامة تلك المباراة في هذا الصرح العظيم مميز للغاية.

وأبدى جياني إنفانتينو إعجابه بمهد الحضارات الفرعونية بقوله :" مبسوط في مصر أم الدنيا والمهرجان أقيم وسط الحضارة الفرعونية القديمة وهزور مصر كتير للاستمتاع بحضارتها وجمالها ".

الجدير بالذكر أن سفح الأهرامات المصرية أقيم عليها صباح اليوم مباراة أساطير العالم بمشاركة كل من:

ضم الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحانه، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر"، ومعهم احمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

والفريق الثاني ضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وجاءت المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، المزمع له غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلًا من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حفيظ دراجي يصدم «صلاح» و«محرز»
» السعودية: لا نرغب فى رؤية هذا الأمر
» رسالة مفاجئة لـ«صلاح» بعد غيابه عن حفل الأفضل في إفريقيا
» جرام الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع لـ13 جنيهًا
» «ماني» أفضل لاعب في إفريقيا بنسبة 1000%
» وافد يغتصب أمًا وابنتها في رأس الخيمة والأخيرة تحمل منه
» سر رفض «صلاح» الحضور لحفل الأفضل في إفريقيا
» «الخيانة».. المسكوت عنه في طلاق أصالة و«العريان»
» الرد في قلب أمريكا.. ابنة قاسم سليماني تفجر مفاجأة
» «شوبير» يثير الجدل بشأن صفقة الأهلي الشتوية
» سبب يجبر إيران على تحليل جثة سليماني بـ" DNA "

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية