البرادعي يوجه رسالة للعرب: الطريق مسدود

04 يناير 2020 - 11:38 ص

حذر الدكتور محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية سابقًا، الدول العربية من مغبة استمرار الحروب والاستقطاب والخلافات بين الدول المجاورة.

وقال البرادعي إن استمرار الوضع القائم بكم الخلافات هذه والاستقطاب نهايته طريق مسدود.

وكتب البرادعي تغريدة له علي تويتر كتب فيها: مرة أخرى: هل استمرار الحروب بيننا كعرب هو طريق الخلاص؟ هل الاستقطاب المدمر في معظم مجتمعاتنا هو طريق التقدم؟ هل تفاقم الخلافات مع جيراننا أصحاب التاريخ المشترك هو طريق الاستقرار؟ أعلم حجم الخلافات والغضب والكراهية وغياب الثقة ولكنى أعلم أيضًا أن استمرار الوضع القائم هو طريق مسدود